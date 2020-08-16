سكودا تروّج لسيارتها العائلية القادمة

نشرت شركة سكودا مؤخرا مقطع فيديو لسيارتها العائلية الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة مثل سيارات kodiaq الشهيرة.

وتبعا لسكودا فإن المركبة الجديدة التي ستحمل اسم Enyaq iV ستطلق بعدة نماذج، النموذج الأساسي سيزود بمحركات كهربائية بعزم 148 حصانا، وفيه بطاريات تكفي السيارة لقطع مسافة 340 كلم بالشحنة الواحدة.

والنموذج الثاني Enyaq iV 60 من هذه المركبات سيحصل على محرك كهربائي بعزم 148 حصانا أيضا، لكن بطاريته ستكفي لقطع مسافة 390 كلم بالشحنة الواحدة، والنموذخ الثالث الأكثر تطورا Enyaq iV 80 سيحصل على محرك كهربائي بعزم 200 حصان، وسيزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

وستأتي جميع النماذج السابقة بهياكل كروس أوفر مميزة طولها 4 أمتار 64 سنتيمترا، وعرضها 187 سم، وارتفاعها 161 سم/ فيها صندوق خلفي تصل سعته إلى 585 ليترا ويمكن توسيع هذه السعة بطي الصف الخلفي من المقاعد.

والصور التي نشرت لتصميم قمرة هذه السيارة تظهر أن القمرة ستخلو من ناقل الحركة التقليدي والذي سيستعاض عنه بأزرار خاصة على الأغلب، وتبين أن واجهة القيادة ستزود بشاشة كبيرة مثبتة في منتصفها، كما توجد قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

المصدر: moto1