سوبارو تغيير مفاهيم السيارات العائلية بتحفة جديدة

كشفت شركة سوبارو عن سيارة جديدة تجمع في تصميمها مفاهيم السيارات العائلية والمركبات الرياضية التي تجتذب الشباب بأناقتها وتميزها.

وتأتي سيارة Levorg الجديدة التي أزاحت سوبارو عنها الستار مؤخرا بهيكل ستيشن بطول 4 أمتار و 75 سنتيمترا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 150 سم، ويرتفع عن الأرض بمقدار 145 ملم.

ومن أبرز معالم التميز في تصميم هذه المركبة هو الفتحة الهوائية الكبيرة على غطاء المحرك من الأمام، والتصميم الفريد للمصابيح الأمامية والخلفية، الهيكل الانسيابي الذي زود سقفه من الخلف بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، إضافة إلى السقف البانورامي والمساحة الكبيرة للنوافذ التي تمنح الركاب شعورا مميزا بالراحة.

وحصلت هذه السيارة أيضا على واجهة قيادة متطورة، مزودة بمقود رياضي مكسو بالجلد، وفيها أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات، وأخرى في المنتصف تعمل باللمس بمقاس 11.6 بوصة، تشبه تلك الموجودة في سيارات تسلا.

وزودتها سوبارو أيضا بأنظمة متطورة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد، وبكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، إضافة لحساسات للضوء والمطر.

وحصلت Levorg الجديدة أيضا على محركات CB18 توربينية بسعة 1.8 ليتر بعزم 177 حصانا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1