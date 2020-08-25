فولكس فاغن تخطط لطرح نسخ جديدة من Golf الشهيرة

تداولت عدة صفحات ومواقع إنترنت معلومات تشير إلى أن فولكس فاغن تنوي إطلاق نماذج جديدة من سيارات Golf لاستقطاب شريحة جديدة من الزبائن.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الجديدة من هذه السيارات ستحمل اسم Golf GTE HyRACER، وستأتي بلمسات جديدة من حيث التصميم، وعمل على وضع هذه اللمسات 13 خبيرا تابعين لفولكس فاغن.

وستأتي هذه المركبات بهيكل هتشباك رياضي، وستحصل على شبك أمامي عريض وممتص صدمات أمامي مميز مزود بفتحات هوائية وجنح سفلي لتحسين تدفق الهواء، كما سيزود سقفها بجنح هوائي صغير أيضا لزيادة الثبات على السرعات العالية.

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ومن المفترض أن تحصل GTE المنتظرة على نظام هجين يضم محركا توربينيا بسعة 1.4 ليتر ومحركا كهربائيا، وعزم المحركين معا يعادل 204 أحصنة، إضافة إلى أنها ستزود بعجلات رياضية بمقاس 19 إنشا.

أما واجهة القيادة فيها فستكون شبيهة بعض الشيء بواجهات القيادة الموجودة في سيارات Golf التي طرحت العالم الجاري، لكنها ستحصل على شاشتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات، وأخرى تعمل باللمس موضوعة في منتصف الواجهة.

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وتجدر الإشارة إلى أن فولكس فاغن بدأت مؤخرا بطرح سيارات ID.4 الشبيهة بسيارات Golf، لكن بمحركات كهربائية صديقة للبيئة .

المصدر: moto1