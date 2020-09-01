تويوتا تبدأ بيع أحدث سياراتها الكروس الاقتصادية

أعلن وكلاء شركة تويوتا في اليابان عن بدء مبيعات سيارات Yaris Cross التي من المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا في مختلف بلدان العالم.

وخلال تصميم السيارة الجديدة تعمد مهندسو تويوتا جعلها مركبة أنيقة ومتوسطة الحجم لتكون سيارة عائلية وأنيقة لتناسب فئة الشباب أيضا، وبنفس الوقت لتحافظ على صفات الاقتصاد في استهلاك الوقود المعروفة بالنسبة لسيارات Yaris.

وبنيت هذه المركبة على منصات GA-B التي طورتها تويوتا حديثا، وحصلت على هيكل كروس أوفر مميز بطول 4 أمتار و18 سنتيمترا، عرضه 176 سم، وقمرة مريحة تتسع لخمس ركاب، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فـ 256 سم.

وزودتها تويوتا بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس قادرة على الاتصال لاسلكيا مع مختلف الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات، وأنظمة إلكترونية للتحكم بحركة وحرارة المقاعد، ونظام لفتح باب الصندوق الخلفي وإغلاقه عن بعد.

وحصلت Yaris Cross على مصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وعلى عجلات بمقاس 18 إنشا، وعلى نوعين من المحركات الاقتصادية، محرك بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 118 حصانا، ومحرك هجين صديق للبيئة بعزم 116 حصانا، إضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1