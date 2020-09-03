بيجو تزيح الستار عن واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر!

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن سيارة “3008” الجديدة والعصرية، التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر هذا العام.

ومن عناصر التميز في السيارة الجديدة تصميم الواجهة الأمامية التي أتت بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة، ويعلوها مصابيح فريدة الشكل تنحدر من على جانبيها مصابيح ضباب على شكل خطين مضيئين موضوعين عموديا.

أما الواجهة الخلفية لهذه المركبة فتميزت بمصابيح يحوي كل منها 3 وحدات إضاءة بتقنيات LED، وحدتان مثبتتان على الباب الخلفي، ووحدة على الهيكل.

ويضيف لمسة من التميز والحداثة على هذه السيارة أيضا تصميم السقف الذي حصل على جنح هوائي صغير، وطلي باللون الأسود ليتميز عن لون الهيكل الأساسي، فضلا عن تصميم ممتصات الصدمات التي جاءت ملبسة بالبلاتسيك الأسود وأدخلت عليها عناصر من الكروم الفضي اللماع.

أما قمرة المركبة فحصلت على واجهة قيادة مميزة مكسوة بالخشب والبلاستيك والكروم، وفيها شاشتان، شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة كبيرة في المنتصف تعمل باللمس، أسفلها أزرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة وأنظمة التكييف، غطيت جميعها بالكروم أيضا.

وسيطرح من “3008” عدة نماذج، نموذج مجهز بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 180 حصانا، ونموذج بمحرك هجين بعزم 225 حصانا، ونموذج بمحرك هجين بعزم 300 حصان، جميعها ستحصل على نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية.

المصدر: moto1