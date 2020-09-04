سكودا تتحدى تيسلا بسيارة كروس كهربائية متطورة ومميزة

أزاحت شركة سكودا الستار عن Enyaq iV التي تعتبر أول سيارة كروس كهربائية لها، ومنافسا بارزا لمركبات تيسلا الشهيرة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل مميز بطول 4 أمتار و64 سنتيمترا، عرضه 187 سم، وارتفاعه 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سنتيمترا.

وحصلت هذه المركبة على قمرة مميزة فيها مقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى صندوق خلفي للأمتعة تصل سعته إلى 585 ليترا، وواجهة قيادة متطورة في منتصفها شاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا، والمميز في هذه الشاشة هو إمكانية التعامل معها عبر إيماءات اليد.

كما توفر هذه المركبة العديد من الأنظمة المفيدة والمتطورة مثل نظام تثبيت السرعة أثناء السير على طريق السفر، ونظام مساعد للتحكم بالحركة على المنعطفات، ونظام متطور للفرملة الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، إضافة إلى نظام يحافظ على الحركة ضمن مسار معين على الطريق، ونظام لركن السيارة أوتوماتيكيا دون تدخل السائق.

ويأتي النموذج الأساسي Enyaq iV 50 من هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 148 حصانا، وبطاريات تكفي المركبة لقطع 340 كلم بالشحنة الواحدة.

أما نموذج Enyaq iV 60 فحصل على محركات كهربائية بعزم 180 حصانا، وبطاريات تكفي لقطع مسافة 390 كلم بالشحنة الواحدة، فيما جاء نموذج Enyaq iV 80 الأكثر تطورا بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصنة، وزود ببطاريات تكفي لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: إزفيستيا