الصين تخطط لإطلاق سيارة تنافس F-150 الجبارة من فورد

10 سبتمبر، 2020
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RT

سربت بعض صفحات الإنترنت صورا وفيديوهات تظهر تصميم سيارات بيك آب كبيرة تطورها شركة Foton الصينية، لتنافس من خلالها مركبات F-150 الشهيرة من فورد.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن مركبات الشركة الصينية المنتظرة شبيهة إلى حد كبير بسيارات F-150 التي طرحتها فورد العام الجاري، وبالأخص من ناحية تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، وحتى من حيث الحجم، لكنها تأتي ببعض التعديلات على تصميم الصندوق الخلفي وتصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات.

الصين تخطط لإطلاق سيارة تنافس F-150 الجبارة من فورد

youtube/MZ Crazy Cars

وتبعا للتسريبات ستحمل هذه المركبات اسم Foton General التجاري، وسيطرح منها نموذجان، النموذج الأول سيزود بمحركات توربينية تعمل بالديزيل بسعة 2.0 و2.5 ليتر، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 238 حصانا، ستعمل جميع هذه المحركات مع علب سرعة ZF أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

الصين تخطط لإطلاق سيارة تنافس F-150 الجبارة من فورد

youtube/MZ Crazy Cars

أما النموذج الثاني من هذه السيارات فسيبنى على منصات P4، وسيكون شبيها بسيارات F-150 أيضا، لكنه سيزود بمحركات توربينية كبيرة تعمل بالديزيل بسعة 3.8 ليتر، وسيكون أغلى نموذج لسيارة بيك آب تنتجها Foton حتى الآن.

المصدر: moto1

 

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