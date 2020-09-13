عبد الله الكندري: قوانين مهمة مدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء..وطلب وزارة الصحة تأجيلها كان مفاجئًا

13 سبتمبر 2020 | | قال النائب عبدالله الكندري إن هناك قوانين مهمة مدرجة على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء كان من المنتظر الانتهاء منها، مستغربًا طلب الحكومة عدم عقد الجلسة بسبب إصابة نائبين بفيروس كورونا.

واعتبر الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة ” أن طلب وزارة الصحة بضرورة تأجيل الجلسة كان مفاجئًا، مشيرًا إلى أنه كان يجب اعتبار المصاب بفيروس كورونا بحكم المريض، دون أن يؤدي ذلك إلى تأجيل الجلسة حتى لا يفسر بأنه هرب حكومي من الاستجوابات.

وبين الكندري أن من ضمن القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، وقانون الإدارة العامة للتحقيقات وأيضًا قانون الهيئة العامة للمعاقين، معتبرًا أنها قوانين منتظرة من الشعب.

ومن جانب آخر قال الكندري إنه تقدم باقتراح بشأن تطوير النظام الصحي يتكون من ١٤ خطوة ستؤدي للنهوض بالمستوى الصحي في الكويت.

وأشار إلى أن أولى هذه الخطوات هي أن يكون هناك مكتب يتبع وزير الصحة لمتابعة تنفيذ المشاريع الصحية الخاصة بالتبرعات الأهلية لإنشاء مراكز صحية.

وتساءل الكندري في هذا الصدد عن أموال الضمان الصحي والتي تدخل إلى خزينة الدولة ١٠٠ مليون دينار وعن إنشاء مسشفيات للمقيمين وأخرى خاصة بالمتقاعدين والمفترض بناؤها من قبل (التأمينات)” .

وطالب بدعم وتشجيع المستثمرين لإنشاء مصانع للأدوية ودعم المراكز الصحية وفتح عيادات متخصصة في المستوصفات لتخفيف الضغط عن المستشفيات وتوفر فرص عمل للكويتيين، مشيرًا إلى أن مراكز الإسعاف باتت تعاني من ضغط رغم أن عددها وصل إلى ١٩٨ مركزًا.

وتمنى الكندري من وزاره الصحة الاهتمام بهذه الدراسات والمقترحات وتسهيل وتسريع إنشاء المراكز الصحية التي يعرض المتبرعون التكفل بها والاهتمام بتطوير النظام الصحي في الكويت.(إع)(ح.ظ)