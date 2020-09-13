النائب العام: سمو نائب الأمير وولي العهد حريص على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون

13 سبتمبر 2020 | | أكد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي حرص سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون “لا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون”.

وقال المستشار العسعوسي في تصريح صحفي عقب لقائه سموه “تشرفت صباح اليوم الأحد بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد لتقديم الشكر الجزيل لسموه باسم كافة أعضاء النيابة العامة للدعم الكبير من سموه لجهاز النيابة العامة لما تتخذه من إجراءات وقرارات في بعض القضايا المتداولة”.

وأضاف أن سمو نائب الأمير وولي العهد أكد على استمرار هذا الدعم لتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع. (كونا)(ع.إ)