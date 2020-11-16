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عمره 91 عاما.. مظلي ينجو من الوفاة في المحيط

منذ 6 ساعات
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نجا أسترالي بعمر الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة واقتصرت إصاباته على بعض الكدمات بعد سقوطه في المحيط، بحسب ما أعلنت الاثنين الشرطة.

وتم إنقاذ المظلي مساء الأحد من قبل سكان محليين بالقرب من واريوود شمال سيدني.

وقامت خدمات الطوارئ التي استدعيت إلى مكان الحادث بفحص الرجل المصاب الذي لم يُكشف عن اسمه، وأظهرته يمشي على الصخور بمساعدة رجال الإنقاذ، فيما كانت ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونُقل بعدها المظلي المصاب إلى مستشفى رويال نورث شور في سيدني لإجراء فحوص إضافية.

وأوضحت الشرطة بعد ذلك أن مظلته انتشلت من المياه.

وتم إنقاذ المظلي مساء الأحد من قبل سكان محليين بالقرب من واريوود شمال سيدني.

وقامت خدمات الطوارئ التي استدعيت إلى مكان الحادث بفحص الرجل المصاب الذي لم يُكشف عن اسمه، وأظهرته يمشي على الصخور بمساعدة رجال الإنقاذ، فيما كانت ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونُقل بعدها المظلي المصاب إلى مستشفى رويال نورث شور في سيدني لإجراء فحوص إضافية.

وأوضحت الشرطة بعد ذلك أن مظلته انتشلت من المياه.

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