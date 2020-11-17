الفيفا و”الفار”.. قرار طال انتظاره

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تطوير تقينه حكم الفيديو المساعد “فار”، لتكون “مبسطة” و “أقل تكلفة”، وذلك بهدف استخدامها في “جميع مستويات كرة القدم.”

ومن المنتظر أن تقدم مجموعة عمل “الابتكار والتميّز” التابعة للهيئة الكروية العليا “توصية” إلى “فيفا” ومجلس الاتحاد الدولي “إيفاب”، الناظم لقوانين اللعبة، من أجل تنفيذ هذا الإصلاح.

وقال “فيفا” في بيان إن تطوير تقنية الفيديو “يهدف لإنشاء أنظمة أقل تكلفة والسماح باستخدام حكم الفيديو المساعد على جميع مستويات كرة القدم”، مشيرا إلى إمكانية تقليص “النوعية والمتطلبات الدنيا لنظام حكم الفيديو المساعد” من الناحية التكنولوجية.

ولا تستخدم تقنية “في أيه آر” حاليا سوى في المسابقات والبطولات الكبرى، وبالتالي غابت هذا الخريف عن مباريات دور المجموعات من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، كما لم تستخدم سوى في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات الصيف المنصرم، ما تسبب بموجة انتقادات من قبل اللاعبات.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا أنه يدرس “تطوير تقنية شبه آلية خاصة بالتسلل من أجل جعل عملية تحليل هذه المواقف فعالة قدر الإمكان”.

وأشار إلى أنه حث الشركات المتخصصة على إيجاد تقنية تسمح بتصور أفضل “للتسلل الذي يصعب الحكم عليه” عبر حكم الفيديو المساعد. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن الغاء أهداف بسبب مواقف تسلل غير واضحة بعد الاحتكام الى “في أيه آر”، لاسيما في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تقدم مجموعة عمل “الابتكار والتميّز” التابعة للهيئة الكروية العليا “توصية” إلى “فيفا” ومجلس الاتحاد الدولي “إيفاب”، الناظم لقوانين اللعبة، من أجل تنفيذ هذا الإصلاح.

وقال “فيفا” في بيان إن تطوير تقنية الفيديو “يهدف لإنشاء أنظمة أقل تكلفة والسماح باستخدام حكم الفيديو المساعد على جميع مستويات كرة القدم”، مشيرا إلى إمكانية تقليص “النوعية والمتطلبات الدنيا لنظام حكم الفيديو المساعد” من الناحية التكنولوجية.

ولا تستخدم تقنية “في أيه آر” حاليا سوى في المسابقات والبطولات الكبرى، وبالتالي غابت هذا الخريف عن مباريات دور المجموعات من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، كما لم تستخدم سوى في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات الصيف المنصرم، ما تسبب بموجة انتقادات من قبل اللاعبات.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا أنه يدرس “تطوير تقنية شبه آلية خاصة بالتسلل من أجل جعل عملية تحليل هذه المواقف فعالة قدر الإمكان”.

وأشار إلى أنه حث الشركات المتخصصة على إيجاد تقنية تسمح بتصور أفضل “للتسلل الذي يصعب الحكم عليه” عبر حكم الفيديو المساعد. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلا واسعا بشأن الغاء أهداف بسبب مواقف تسلل غير واضحة بعد الاحتكام الى “في أيه آر”، لاسيما في الدوري الإنجليزي.