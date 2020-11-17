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الهلال الأحمر الكويتي يوزع كسوة الشتاء على الأسر اللبنانية في الشمال

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قامت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الثلاثاء بتوزيع كسوة الشتاء في اطار مشروع (الشتاء الدافئ) على مئات الاسر اللبنانية في منطقة (عكار) شمال البلاد.وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان “توزيع البطانيات وكسوة الشتاء شمل 300 اسرة لمساعدتها مع بدء موسم الشتاء الذي يتميز بقساوته في شمال لبنان ولاسيما مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشة خصوصا مع تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)”.واقام وفد الهلال حفلا ترفيهيا لاطفال الاسر جرى خلاله توزيع الهدايا عليهم.واشار العنزي الى ان وفد الهلال الاحمر الكويتي قام بتفقد مستشفى (الوردية) في بيروت الذي تضرر جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الماضي للاشراف على ترميمه والذي تبرعت به (اللجنة الشعبية لجمع التبرعات) عن طريق جمعية الهلال الاحمر الكويتي. وكانت الجمعية قد سارعت فور وقوع الانفجار في المرفأ الى ارسال فريق ميداني اشرف على توزيع المساهمات الاغاثية بشكل مباشر للاسر والمستشفيات المتضررة للحد من تداعيات الكارثة وقدم لخمسة مستشفيات من بينها الوردية التجهيزات والمعدات الطبية واللوازم الصحية لمساعدتها في اداء مهامها.

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