الدخان: «حماية الطائرات الكويتية» تمتاز بعملها الاحترافي والذي يشهد له الجميع في مجال أمن الطائرات على مستوى العالم

في إطار ترسيخ التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ولتأكيد مبدأ الشراكة في تحسين منظومة الطيران وتحقيقاً لاستمرارية اللقاءات المتبادلة بين الجهات المشتركة، قام رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان ويرافقه الرئيس التنفيذي بالوكالة/ عادل الصانع بزيارة لمقر إدارة حماية الطائرات الكويتية التابعة لوزارة الداخلية، حيث كان باستقبالهما كل من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء/ شكري النجار ومدير عام القوات الخاصة اللواء/ فيصل العيسى، ومدير إدارة حماية الطائرات الكويتية العقيد/ طلال المنصور وكبار المسؤولين ، وقد تخللت الزيارة مشاهدة عرض مرئي ونظري لطريقة وآلية عمل إدارة حماية الطائرات في حفظ أمن وسلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وركابها من أية عمليات قد تضر بأمنهم وسلامتهم، وبحث الطرفان العلاقة الطويلة والناجحة التي تربط بين “الكويتية” و”حماية الطائرات” وسبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات وكيفية تطويرها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة ولتحقق الاهداف المنشودة.وعلى هامش الزيارة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي محمد الدخان: “يسعدنا اليوم لقاء الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء/ شكري النجار ومدير عام القوات الخاصة اللواء/ فيصل العيسى، ومدير إدارة حماية الطائرات الكويتية العقيد/ طلال صالح المنصور، حيث تأتي الزيارة لتطوير العلاقات الراسخة بين الخطوط الجوية الكويتية وإدارة حماية الطائرات الكويتية وتمتينها بما يعود بالمصلحة العامة على الطرفان ويساهم في تطوير وتحسين منظومة حماية الطائرات في دولة الكويت، كما اطلعنا على أحدث طرق وأساليب حماية الطائرات والركاب من أية مشاكل قد تضر في أمن وسلامة الطائرات والركاب والتي تولي لها الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً بالغاً وتضعها دائماً ضمن أهدافها الاساسية”.وأضاف الدخان: “تعتبر إدارة حماية الطائرات الكويتية أحد الجهات التي تمتاز بعملها الاحترافي والذي يشهد له الجميع في مجال أمن الطائرات على مستوى العالم، علاوة على ذلك فإن إدارة حماية الطائرات تعمل جاهدة للرفع من درجة تدريب عناصرها لأعلى المستويات وذلك في تأمين وحماية النقل الجوي المدني والقضاء على أية أعمال خارجة عن القانون ممكن أن تؤثر على سلامة وأمن الطائرات وركابها والحفاظ على مصالح الدولة الأمر الذي أدى إلى تحقيق الأمن والأمان على جميع خطوط الطيران العاملة في الكويت”.وتابع الدخان: ” إن الخطوط الجوية الكويتية تربطها علاقة متينة وراسخة مع إدارة حماية الطائرات الكويتية وذلك منذ عشرات السنوات حقق خلالها الطرفان نجاحات متتالية في آلية الحفاظ على أمن وسلامة الطائرات وركابها وحماية ممتلكات الدولة بكل دقة، وزيارتنا اليوم لإدارة حماية الطائرات تأكيد على استمرارية هذا التعاون المشترك الذي طالما كانت أهدافه تعود بالمصلحة العامة والفائدة على دولتنا الكويت في مواجهة أي مكروه لا سمح الله”.هذا وتقدم الدخان بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على حماية طائرات الخطوط الجوية الكويتية ودورهم البارز والملموس في حفظ أمن وسلامة الركاب والذين يبذلون الغالي والنفيس لحماية أرواح الركاب والحفاظ على ممتلكات شركات الطيران، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في المساهمة في حفظ أمن واستقرار بلادنا الحبيبة الكويت.