الفريق النهام يتفقد موقع حريق «الشويخ».. للاطمئنان على سلامة المشاركين في إخماده

تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ، يرافقه مدير عام أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدین وقائد منطقة الشويخ الصناعية العقيد فهد الحميدي ، موقع الحريق الذي اندلع فجر اليوم بأحد الأسواق المركزية بمنطقة الشويخ الصناعية للاطمئنان على سلامة إخوانه من فرق الإطفاء العام والجهات المشاركة في إخماد الحريق . وشكر الفريق النهام قادة ومنتسبي قوة الإطفاء العام والجهات المشاركة على ما بذلوه من جهود كبيرة في مكافحة الحريق مقدرا دور رجال قوة الإطفاء الذين تصدوا للحريق بكل شجاعة وتفان وإخلاص حتی تمت السيطرة عليه . مؤكدا أن وزارة الداخلية تقف جنب إلى جنب مع رجال قوة الإطفاء العام وأنها على استعداد تام لتوفير ما يلزم من دعم لتسهيل عملهم وأداء دورهم على أكمل وجه، مشيدا بما تحلى به الجميع من روح وطنية مخلصة متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن الغالي.