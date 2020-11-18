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تعاون مشترك بين «الطيران المدني» والمجلس الوطني للثقافة والفنون

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بحث رئيس الطيران المدني الشيخ  سلمان صباح السالم الصباح مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل التعاون المشترك بين الادارة العامة للطيران المدني والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . حضر اللقاء الأمين العام المساعد للمجلس الدكتور عيسى الانصاري والامين العام المساعد للشؤون الادارية دنهامي العدواني ونائب المدير العام لشئون المطار بالانابة م ، صالح الفداغي والمتحدث الرسمي للطيران المدني م . سعد العتيبي .

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