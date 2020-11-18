سفير الكويت يهنيء سلطنة عمان قيادة وشعبا بالعيد الوطني الـ50

هنأ سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي اليوم الاربعاء سلطنة عمان قيادة وشعبا بالذكرى ال50 للعيد الوطني والتي تزخر بانجازات عدة على كافة الاصعدة.واكد الحربي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية () ان “هذا المناسبة العظيمة التي تصادف ال18 من نوفمبر من كل عام هي مناسبة عزيزة لكل محب لسلطنة عمان والتي سطرت اروع الصور في تلاحم الشعب العماني مع قائده جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يستكمل الانجازات التي حققها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه”.واوضح ان تلك الانجازات التي تحققت طيلة الخمسة العقود الماضية هي بمثابة دفعت قوية لانجازات مستقبلية لرفاه ورفعة سلطنة عمان في كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية.ونوه الى ان هذه الاحتفالات باليوم الوطني العماني تاتي فيما تمضي السلطنة قدما في ظل دولة عصرية يشهد العالم باسهاماتها الحضارية والفكرية وحضورها الفاعل في المحافل الاقليمية والدولية بقيادة السلطان هيثم بن طارق.وأكد الحربي أن العلاقات الكويتية – العمانية ذات العمق التاريخي تسير بخطوات ثابتة وداعمة في إطار منظومتها الإقليمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تحرص القيادتان الحكيمتان على دفعهما الى مجالات رحبة من التعاون في شتى المجالات.واوضح ان العلاقات الكويتية – العمانية تسير وفقا لمنهج واضح الخطى وبعزيمة لا تلين اساسها وشائج القربى والمصير المشترك تحت ظل قيادتي البلدين الشقيقين.