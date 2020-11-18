سمو الأمير: جهود مفوضي «أسواق المال» تعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي وتدعم مسيرة التنمية لخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية تنافسية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد عبدالرحمن الملحم ونائب رئيس مجلس المفوضين عثمان إبراهيم العيسى وعضو مجلس المفوضين أحمد علي القاضي حيث قدموا لسموه رعاه الله التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية (2019ـ2020).هذا وقد أشاد سموه حفظه الله بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء الهيئة الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ودعم مسيرة التنمية لخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية تنافسية لتعزيز مكانة الكويت دوليا متمنيا سموه لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.