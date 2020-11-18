سمو الأمير يهنئ الملك محمد السادس بعيد استقلال المغرب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية ونهضة تنموية شملت كافة المجالات متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.