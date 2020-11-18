محافظ الأحمدي يجتمع بفريق طوارئ الأمطار ويقف على جاهزية الجهات المعنية

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح أهمية إتباع النهج الإستباقي في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات على الساحة المحلية ، مثمناً في هذا الصدد جهود وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة في التعاطي مع الأزمات والكوارث والأوبئة بأنواعها الأمر الذي تجلى على إمتداد جائحة كوفيد 19 ، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بفريق طوارئ الامطار بمحافظة الاحمدي الذي يضم مختلف الجهات المختصة بشؤون الطوارئ وهو الفريق الذي أثبت جدارته خلال تجربة الأمطار الإسثنائية التي تعرضت لها البلاد خلال عام 2018 .وكان المحافظ قد استهل الإجتماع بإقتراح تم إعتماده بتشكيل لجنة دائمة لشؤون الطوارئ تعني بمجمل صور الازمات والاوبئة والكوارث المحتملة المتكررة أو الإستثنائية في محافظة الأحمدي وعلى مدار العام ، كما تطرق الاجتماع الذي عقد في ديوان عام محافظة الاحمدي الى مجمل خطط وبرامج وآليات عمل الفريق والجهات الممثلة فيه سواء المركزية منها او العاملة في النطاق الاداري للمحافظة ، والتنسيق المشترك لأدائه لمهامه في تحقيق الحماية اللازمة لارواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومعالجة اية آثار يتوقع ان تنجم عن الأمطار علي امتداد مناطق محافظة الأحمدي مع الاسترشاد بتجارب المواسم السابقة .حضر الإجتماع المهندس مطلق العتيبي الوكيل المساعد لشؤون الشبكات بوزارة الكهرباء والماء واللواء صالح مطر العنزي مدير عام مديرية الأمن ، والعقيد أحمد البيرمي مدير عام قوة الاطفاء ، والمهندس عماش الرشيدي مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات بوزارة الاشغال العامة ، والمهندس سعود الدبوس مدير البلدية ، وعادل العازمي مدير الإطفاء بالإنابة بشركة نفط الكويت ، ناصر البحيري رئيس فريق عمل الإطفاء بالشركة ، حيث تم التداول بشأن احدث الإستعدادت الخاصة بموسم الأمطار المرتقب والوقوف علي مدى جاهزية مختلف جهات الاختصاص لمواجهة اي تداعيات محتملة ، وأعرب المحافظ في ختامه عن الشكر والتقدير لجميع الجهات الأعضاء في الفريق ، مثمناً جهودها الجادة والمخلصة واستعدادتها التي تبعث علي الارتياح متمنياً للجميع التوفيق في العمل بروح الفريق الواحد .