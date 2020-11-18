وزير الدفاع يهنئ نظيره في عُمان بالعيد الوطني

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الصباح ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، بمناسبة الذكرى 50 لليوم الوطني للسلطنة.وأعرب الشيخ أحمد المنصور في برقيته عن تمنياته لسلطنة عمان بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وشعب السلطنة بالخير واليمن والبركات.