الوزير العفاسي يترأس الاجتماع السنوي للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني

ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي ـ رئيس اللجنة الوطنية ـ الاجتماع السنوي الثالث للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بحضور جميع ممثلي الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية والأعضاء في اللجنة، واستعرض جدول الأعمال الذي كان يتمحور حول عرض التقرير السنوي للجنة واعتماد خطة العمل الخاصة بالعام القادم.وأوضح العفاسي أنه تم اعتماد تقرير اللجنة فيما تم إنجازه على صعيد مواءمة التشريعات الوطنية والتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وتم عرض مشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية في صورته النهائية ومذكرته الإيضاحية وكذلك الوثائق الخاصة باقتراح تصديق دولة الكويت على البرتوكول الثاني لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة، كما تم استعراض ما يقوم به فريقا العمل المشكلان حديثا لإعداد مشروع قانون لحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ومشروع لتعديل قانون حماية الآثار من أجل إدراج الأحكام الخاصة بالممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح.وبين أن اللجنة انتهت من إتمام الدورة التدريبية الأولى لتدريب المدربين من مختلف القطاعات الحكومية، وما أسفرت عنه من نتائج بإلحاق الحاصلين على المراكز العشر الأولى بدورات تخصصية انعقدت بالخارج، ويجري حاليا الانتهاء من الدورة الثانية قبل نهاية هذا العام، الأمر الذي يتيح توفير كوادر وطنية متخصصة في جميع قطاعات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني قبل نهاية عام 2020، كما تم عرض ما تم الاتفاق عليه بشأن إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المقررات التدريبية لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، وعرض محتوى المقررات التي بدأ تدريسها بالفعل، فضلا عما أجرته اللجنة من مشاورات مع كل من كلية على الصباح العسكرية، وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، من أجل تطوير ما هو قائم بالفعل من برامج ذات صلة، وفي ختام هذا المحور تم عرض كل تقارير العمل التي تمت مع إدارة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم وكذلك جامعة الكويت.وفي الختام، تم عرض ما أنجز من عمل على صعيد التعاون الدولي والإقليمي، وعرضت مذكرتي التفاهم الموقعتين مع كل من دولة قطر والمملكة المغربية، كما عرضت مذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعرض أمين عام اللجنة ما تم الاتفاق عليه مع كل من جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن استضافة الكويت للاجتماع الإقليمي المزمع عقده خلال الربع الثاني من عام 2021 وفي ضوء انحسار أزمة كورونا.