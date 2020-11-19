الوزير العفاسي يشارك بالاجتماع الـ6 للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول الخليج





شارك وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي في الاجتماع ال6 للوزراء المسؤولين عن الشؤون الاسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الاتصال المرئي.وقال العفاسي في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب الاجتماع ان القضايا المتعددة في المجالات المختلفة التي تم طرحها في اجتماع وزارات الشأن الديني في دول الخليج العربي تدل على أن تحديات الأمن الفكري كثيرة ومتنوعة تقتضي منا يقظة وهمة عالية في تشخيصها ووضع الحلول العلمية والعملية لها.وأضاف ان تلك التحديات تتطلب دورا مهما يجب أن تضطلع به وزارات الشأن الديني وتعمل من أجل تحقيقه عبر ملء الفراغ الثقافي وتأصيل الحياة المعرفية من خلال منهجية الاسلام المعتبرة المستقاة من مصادر التشريع الأصيلة المتوارثة عبر تاريخ الأمة.وذكر ان الوزراء المسؤولين عن الشؤون الاسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافقوا على ورقة العمل المقدمة من الكويت بشأن تعزيز اليقين بالله كما وافق المجتمعون على ثلاث ورقات عمل مقدمة من السعودية.وأوضح ان الورقة الاولى تناولت دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء في حين تطرقت الورقة الثانية لوسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من منها فيما كان عنوان الورقة الثالثة إعداد وتطوير خطيب الجمعة.وأشاد العفاسي بدور ‏الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ع لىحسن اعدادها وتحضيرها للاجتماع.وحضر الاجتماع من الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي والأمين العام للامانة العامة للأوقاف منصور الصقعبي.