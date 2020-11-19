رئيسة «مبرة السعد» تسلم السفيرة التركية درع التميز من مبادرة «ابتكار» لفائزتين تركيتين

سلمت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك درع التميز من مبادرة (ابتكار) التابعة لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات نيابة عن فائزتين تركيتين بجائزة المبادرة هما الدكتورة اردال كاراجول والمخرجة التركية العالمية ايلم كافتان.جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن المبرة اليوم الخميس خلال زيارة السفيرة كويتاك لمقر المبرة بدعوة من رئيسة مجلس الإدارة وبحضور رئيسة جائزة (ابتكار) التابعة لشبكة لشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح بحث الطرفان خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات للتواصل للأنشطة النسائية في الكويت وتركيا.وقالت الشيخة فادية السعد إن زيارة السفيرة كويتاك للاتحاد الكويتي ليست فقط من أجل تسلم جوائز التفوق بمبادرة ابتكار التابعة لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات نيابة عن الفائزتين التركيتين بل أيضا لبحث سبل دعم التعاون بين النساء في الكويت وتركيا خصوصا أن الجهود الداعمة والمساندة للمرأة في البلدين تؤمن بضرورة مساندة المرأة وإعلاء مكانتها مجتمعيا.واستعرضت الشيخة فادية السعد والسفيرة التركية أهداف جائزة (ابتكار) التي تعد منصة النساء المبدعات والمبتكرات على مستوى العالم العربي بما أتاحته من أنشطة مختلفة بشتى المجالات العلمية والبحثية وباعتبارها فكرة داعمة لقدرات المرأة وتشجيعها وجعلها صاحبة قرار ولديها القدرة على وضع الخطط.واتفق الطرفان على تبادل التعاون المشترك فيما يخص تقدم المرأة وتمكينها بما يتوافق مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2035 من أجل وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار خصوصا أن المرأة التركية تحتل مكانة تاريخية.من ناحيتها هنأت السفيرة التركية مبادرة (ابتكار) بتفوقها وتميزها ونجاحها على مستوى الشرق الأوسط معربة عن سعادتها بمتانة العلاقات الكويتية التركية.وتمنت كويتاك استمرار أنشطة مبادرة ابتكار التابعة لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات والداعمة للنساء في شتى المجالات لإظهار قدراتهن مشيدة بدعم الشيخة فادية للمبدعات والمبتكرات من النساء في شتى المجالات.وكانت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الكويتية قد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات لتبادل الخبرات وإيجاد الفرص للمخترعات لتطوير مشاريعهن وتسويقها عالميا وإطلاق شبكة الشرق الأوسط للاختراع تحت مظلة المبرة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لدعم مختلف المشاريع في الشرق الأوسط.وتعتبر (ابتكار) مبادرة تعليمية وتدريبية غير ربحية تعمل بشكل تضامني على تحقيق العديد من الاهداف العلمية والمجتمعية من خلال صقل مهارات الطالبات ليصبحن عنصرا فاعلا في المجتمع.