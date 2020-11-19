سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من رئيس أرتريا.. بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا الصديقة أعرب فيها عن خالص التهاني لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه رعاه الله دوام التوفيق والسداد.هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.