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سمو الأمير يعزي رئيس جمهورية مالي بوفاة الرئيس الأسبق توريه

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة باه أنداو رئيس الانتقال رئيس الدولة بجمهورية مالي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولشعب جمهورية مالي الصديقة بوفاة رئيس جمهورية مالي الأسبق أمادو توماني توريه راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة باه أنداو رئيس الانتقال رئيس الدولة بجمهورية مالي الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية مالي الأسبق أمادو توماني توريه. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة. 

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