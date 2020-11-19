سمو الأمير يهنئ الرئيسة المنتخبة لجمهورية مولدوفا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو الرئيسة المنتخبة في جمهورية مولدوفا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا الصديقة متمنيا سموه لفخامتها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو الرئيسة المنتخبة في جمهورية مولدوفا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا الصديقة.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.