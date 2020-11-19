سمو رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لهيئة «أسواق المال» وإنجازاتها في 2020/2019

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ورئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور أحمد عبدالرحمن الملحم والسادة أعضاء الهيئة حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية 2020/2019.وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها هيئة أسواق المال لتحقيق المزيد من الإنجازات مع أهمية إبرازها الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ويسهم في تحقيق الإصلاحات المنشودة.