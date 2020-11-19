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سمو رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لهيئة «أسواق المال» وإنجازاتها في 2020/2019

منذ ساعتين
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استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ورئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور أحمد عبدالرحمن الملحم والسادة أعضاء الهيئة حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية 2020/2019.وأشاد سموه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها هيئة أسواق المال لتحقيق المزيد من الإنجازات مع أهمية إبرازها الأمر الذي يعزز الثقة بالاقتصاد الكويتي ويسهم في تحقيق الإصلاحات المنشودة.

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