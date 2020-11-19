اقتصاد

مصر.. إيرادات قناة السويس تلامس نصف مليار دولار في شهر

منذ 3 ساعات
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أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، عن ارتفاع إيرادات قناة السويس في أكتوبر إلى 490.2 مليون دولار، من 470.7 مليون في سبتمبر.

وتعد القناة المصرية أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وكانت إيرادات قناة السويس تراجعت إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

واستثمرت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع توسيع قناة السويس الذي بدأ في عام 2014، وهو أحد المشروعات الضخمة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر واستعادة مكانة البلاد كمركز تجاري مهم.

 

 

 

وتعد القناة المصرية أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وكانت إيرادات قناة السويس تراجعت إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

واستثمرت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع توسيع قناة السويس الذي بدأ في عام 2014، وهو أحد المشروعات الضخمة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر واستعادة مكانة البلاد كمركز تجاري مهم.

 

 

 

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