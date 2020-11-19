مصر.. تعرف على الشركات الفائزة بتنقيب ذهب “الشرقية”

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، طارق الملا، يوم الخميس، أن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.

وقال الوزير المصري الذي تستهدف بلاده مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة إن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.

والشركات هي “سنتامين” الأسترالية والشركات الكندية “باريك غولد” و”بي.تو غولد” و”لوتس غولد” و”ريد.سي ريسورسيز” و”ميداف” المصرية والعبادي للتعدين وشمال افريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور غولد.

وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.

ونقلت رويترز عن طارق الملا قوله إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.

وأضاف أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، أعلن في يونيو الماضي عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة “إيقات” بصحراء مصر الشرقية.

ويقدر الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية من الذهب، وبحد أدنى وبنسبة استخلاص تصل إلى 95 في المئة، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة يزيد على مليار دولار.

وقال الوزير المصري الذي تستهدف بلاده مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة إن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.

والشركات هي “سنتامين” الأسترالية والشركات الكندية “باريك غولد” و”بي.تو غولد” و”لوتس غولد” و”ريد.سي ريسورسيز” و”ميداف” المصرية والعبادي للتعدين وشمال افريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور غولد.

وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.

ونقلت رويترز عن طارق الملا قوله إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.

وأضاف أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، أعلن في يونيو الماضي عن تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة “إيقات” بصحراء مصر الشرقية.

ويقدر الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية من الذهب، وبحد أدنى وبنسبة استخلاص تصل إلى 95 في المئة، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة يزيد على مليار دولار.