نائب وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع الـ21 للجنه الوزارية المعنية بقرارات العمل الخليجي المشترك





ترأس نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الخميس وفد دوله الكويت المشارك في الاجتماع ال21 للجنه الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة في العمل الخليجي المشترك برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة التي تترأس أعمال الدورة ال40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وافتتح الاجتماع الافتراضي بكلمة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات محمد القرقاوي اذ عبر عن تعازيه إلى دولة الكويت بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وإلى مملكة البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.كما أشاد بمسيرة عمل لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وبالحرص على انعقادها.وبعدها استعرض الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف ما تحقق للجنة من إنجازات مشيدا بالجهود المبذولة والحرص على انعقاد أعمال اللجنة حتى في ظل جائحة كورونا.وانتقلت بعدها اللجنة لاستعراض البنود الواردة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.يذكر ان اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك أنشأت بناء على قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية عام 2008 بهدف متابعة وضمان تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.وضم وفد دولة الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.