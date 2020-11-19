دوليات

نتانياهو يشيد بعلاقة إسرائيل وأميركا في عهد ترامب

منذ ساعتين
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بالمستوى الذي وصلت له العلاقات الأميركية الإسرائيلية في عهد الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن العلاقات وصلت لمراحل متقدمة.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وصلت لمرحلة غير مسبوقة في عهد الرئيس ترامب، وأن أميركا أفضل صديق لإسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل قائلا: “تم تحقيق السلام مع بعض الدول العربية بفضل الجهود التي بذلها الرئيس ترامب”.

وأردف “نحن نبني جسرا للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقا”.

 وبشأن الملف الإيراني، قال نتانياهو إن إيران “تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتطور برنامج الأسلحة النووية”.

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “تهديدات النظام الإيراني مستمرة ولن نخفف الضغط على طهران.. سيتم فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين”.

وقال الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك “ناقشت مع نتانياهو سبل مواجهة  التهديد الإيراني”.

 

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وصلت لمرحلة غير مسبوقة في عهد الرئيس ترامب، وأن أميركا أفضل صديق لإسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل قائلا: “تم تحقيق السلام مع بعض الدول العربية بفضل الجهود التي بذلها الرئيس ترامب”.

وأردف “نحن نبني جسرا للسلام سيعبر عليه كثيرون لاحقا”.

 وبشأن الملف الإيراني، قال نتانياهو إن إيران “تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتطور برنامج الأسلحة النووية”.

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “تهديدات النظام الإيراني مستمرة ولن نخفف الضغط على طهران.. سيتم فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين”.

وقال الوزير الأميركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك “ناقشت مع نتانياهو سبل مواجهة  التهديد الإيراني”.

 

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