جورجيا تحسم “صراع الفائز”.. وانتكاسة قضائية لترامب بأريزونا

أكد سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، مساء الخميس، أنه ما من شك بأن الفائز بولاية جورجيا في انتخابات الرئاسة الأميركية هو الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونفى رافينسبيرغر لوسائل إعلام أميركية تقديم حملة الرئيس دونالد ترامب أي أدلة تثبت وجود مخالفات مهمة في فرز الأصوات.

ومن المتوقع أن تصدق الولاية على نتائج الانتخابات، الجمعة، بعد أن جرى فوزها لمرتين إحداها بشكل يدوي.

وبهذا يصبح بايدن رسمياً أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من 3 عقود، على الرّغم من مزاعم منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن قاضيا فيدراليا في أتلانتا رفض طلبا من حملة ترامب بوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

انتكاسة قضائية لترامب بأريزونا

من جانب آخر، رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالولاية، في انتكاسة قضائية أخرى لترامب وحلفائه.

وقال جون هانا، قاضي الولاية في فينكس، إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الديمقراطي، جو بايدن هزم ترامب بأكثر من 10 آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي، اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.

وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية.

ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب، لكنه قال إنه سيصدر قريبا قرارا أكثر تفصيلا.

وقال القاضي إنه سيكون من “غير المجدي” السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.

وخسر ترامب معركة قضائية أخرى، الخميس، ولكن في ولاية بنسلفانيا هذه المرة، حيث رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملته لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.

وقال القاضي إنه “لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها”.

ونفى رافينسبيرغر لوسائل إعلام أميركية تقديم حملة الرئيس دونالد ترامب أي أدلة تثبت وجود مخالفات مهمة في فرز الأصوات.

ومن المتوقع أن تصدق الولاية على نتائج الانتخابات، الجمعة، بعد أن جرى فوزها لمرتين إحداها بشكل يدوي.

وبهذا يصبح بايدن رسمياً أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من 3 عقود، على الرّغم من مزاعم منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إن قاضيا فيدراليا في أتلانتا رفض طلبا من حملة ترامب بوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

انتكاسة قضائية لترامب بأريزونا

من جانب آخر، رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالولاية، في انتكاسة قضائية أخرى لترامب وحلفائه.

وقال جون هانا، قاضي الولاية في فينكس، إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الديمقراطي، جو بايدن هزم ترامب بأكثر من 10 آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي، اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.

وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية.

ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب، لكنه قال إنه سيصدر قريبا قرارا أكثر تفصيلا.

وقال القاضي إنه سيكون من “غير المجدي” السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.

وخسر ترامب معركة قضائية أخرى، الخميس، ولكن في ولاية بنسلفانيا هذه المرة، حيث رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملته لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.

وقال القاضي إنه “لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها”.