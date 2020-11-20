“ضربة قوية” لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلانو

سيغيب القائد سيرخيو راموس عن رحلة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أكد النادي الإسباني إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية خلال أداء الواجب الوطني مع منتخب إسبانيا.

وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6-صفرعلى ألمانيا، الثلاثاء.

وذكر ريال مدريد في بيان: “بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرخيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة إنتر ميلانو في دوري الأبطال.

ويعاني ريال مدريد من سجل سيء في غياب قائده، حيث خسر الفريق في 7 من آخر 8 مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.

وسيخضع المدافع رفائيل فاران لاختبار بدني، الجمعة، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع فرنسا في فترة التوقف الدولي، كما سيتم تقييم حالة ناتشو فرنانديز بعد خروجه مصابا في الانتصار على برشلونة الشهر الماضي.

وكان النبأ الجيد لبطل أوروبا 13 مرة سلبية عينة المدافع إيدر ميليتاو في الكشف عن فيروس كورونا.

وحصل المدافع البرازيلي وإيدر هازارد وكاسيميرو على الموافقة للعودة إلى التدريبات بعد إصابتهم بفيروس كورونا قبل فترة التوقف.

ويواجه ريال جدولا مزدحما حيث سيخوض مباريات أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتليتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6-صفرعلى ألمانيا، الثلاثاء.

وذكر ريال مدريد في بيان: “بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرخيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة إنتر ميلانو في دوري الأبطال.

ويعاني ريال مدريد من سجل سيء في غياب قائده، حيث خسر الفريق في 7 من آخر 8 مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.

وسيخضع المدافع رفائيل فاران لاختبار بدني، الجمعة، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع فرنسا في فترة التوقف الدولي، كما سيتم تقييم حالة ناتشو فرنانديز بعد خروجه مصابا في الانتصار على برشلونة الشهر الماضي.

وكان النبأ الجيد لبطل أوروبا 13 مرة سلبية عينة المدافع إيدر ميليتاو في الكشف عن فيروس كورونا.

وحصل المدافع البرازيلي وإيدر هازارد وكاسيميرو على الموافقة للعودة إلى التدريبات بعد إصابتهم بفيروس كورونا قبل فترة التوقف.

ويواجه ريال جدولا مزدحما حيث سيخوض مباريات أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتليتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.