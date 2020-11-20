منوعات

فيديو لآخر غروب.. الشمس تغيب عن مدينة ولن تعود قبل 66 يوما

منذ ساعة واحدة
3 أقل من دقيقة

في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت، غربت الشمس عن سماء مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما.

وظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في “إظلام قطبي” سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

وغردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع “تويتر”، قائلة: “في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب وستدخل أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021”.

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على “تويتر”: “تصبحين على خير يا أوتكياغفيك”.

وأوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم “بارو”، تقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.

وظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في “إظلام قطبي” سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

وغردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع “تويتر”، قائلة: “في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب وستدخل أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021”.

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على “تويتر”: “تصبحين على خير يا أوتكياغفيك”.

وأوتكياغفيك التي كانت تعرف سابقا باسم “بارو”، تقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.

الوسوم

مقالات ذات صلة

فيديو.. تمساح عملاق يقتحم ملعبا للغولف

منذ أسبوع واحد

بلجيكا تغلق المقاهي مع تفاقم انتشار كورونا

أكتوبر 9, 2020

مصر.. مشاهير في قبضة كورونا

منذ أسبوعين

عمره 91 عاما.. مظلي ينجو من الوفاة في المحيط

منذ 3 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى