محليات

مجلس الوزراء يستعرض الخطة المقترحة من الطيران المدني لعودة العمالة المنزلية من الخارج

منذ ساعتين
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 استعرض مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية حيث استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي مقدم من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ، والقياديين في الإدارة العامة للطيران المدني حول تفاصيل الإجراءات الخاصة بعودة العمالة المنزلية من الخارج وفق الاشتراطات الصحية في دولة الكويت. وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلها العاملون في الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج وفق الاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة . 

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