دوليات

إصابة ترامب الابن بكورونا.. وكشف حالته الصحية

منذ 4 دقائق
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قال متحدث باسم نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن الاختبارات أثبتت إصابة نجل ترامب بكوفيد-19 هذا الأسبوع على الرغم من أنه لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب جونيور بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه “يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة”.

وقال: “لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19”.

كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19، الجمعة.

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب جونيور بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه “يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة”.

وقال: “لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19”.

كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19، الجمعة.

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