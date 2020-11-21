إصابة ترامب الابن بكورونا.. وكشف حالته الصحية

قال متحدث باسم نجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن الاختبارات أثبتت إصابة نجل ترامب بكوفيد-19 هذا الأسبوع على الرغم من أنه لا تظهر عليه أي أعراض.

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب جونيور بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه “يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة”.

وقال: “لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19”.

كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19، الجمعة.

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب جونيور بكوفيد-19 في بداية الأسبوع وأنه “يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة”.

وقال: “لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19”.

كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19، الجمعة.