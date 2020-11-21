“الداخلية”: ضبط المتهم بإتلاف المال العام وعدم الإلتزام بقوانين وقواعد المرور

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيات توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالالتزام بالخطوط الأرضية وإتلاف الممتلكات العامة، حيث أكدت أنها تحركت بمساعدة الجهات المعنية على الفور، وتم عمل التحريات اللازمة ورصد المتهم صاحب المركبة بمقطع الفيديو.تم إلقاء القبض عليه وحجز المركبة بكراج الحجز بالإدارة العامة للمرور وتحريك دعوى قضائية ضده وتحرير عدة مخالفات مرورية بحقه.وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ عن أية سلوكيات خاطئة هدفها الإضرار بالصالح العام للبلاد عن طريق ارسالها عبر الواتس أب على الرقم: 99324092.