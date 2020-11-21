تركيا تواصل استفزازاتها في المتوسط وتمدد عمليات التنقيب

قالت تركيا إنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها “أوروتش رئيس”، في المناطق المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط مع اليونان ​​حتى 29 نوفمبر الجاري، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وتشهد العلاقة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، توترا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما الغني بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

واندلع خلاف في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة “أوروتش رئيس” إلى المياه اليونانية، وقبرص أيضا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأفاد بيان صادر عن البحرية التركية، السبت، بأن “أوروتش رئيس”، وسفينتين أخريين، هما “أتامان” و”جنكيز خان”، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.

وكانت أنقرة قد سحبت السفينة “أوروتش رئيس” في سبتمبر للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان، لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر.

وتشهد العلاقة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، توترا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما الغني بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

واندلع خلاف في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة “أوروتش رئيس” إلى المياه اليونانية، وقبرص أيضا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأفاد بيان صادر عن البحرية التركية، السبت، بأن “أوروتش رئيس”، وسفينتين أخريين، هما “أتامان” و”جنكيز خان”، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.

وكانت أنقرة قد سحبت السفينة “أوروتش رئيس” في سبتمبر للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان، لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر.