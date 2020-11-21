جرافة الإسكندرية.. فيديو طريف لـ”بحر المطر”

في مشهد بدا طريفا، تدخلت جرافة كبيرة من أجل نقل السكان في منطقة سموحة بمدينة الإسكندرية المصرية، بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارع المدينة الساحلية، الجمعة.

وأظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الجرافة وهي تنقل عددا من السكان برافعتها بين جانبي طريق.

ووقعت الحادثة التي وثقها الفيديو في ميدان “سموحة” الشهير وسط مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط.

ونشر الفيديو شاب مصري يدعى أحمد عبد الهادي، وكتب مع الفيديو: “معدّية ميدان سموحة”، ويقصد أن الجرافة أصبحت مثل السفن النهرية “المعدّية” التي تنقل السكان بين طرفي المجرى.

والجمعة شهدت مدن الساحل الشمالي في مصر، لا سيما الإسكندرية، أمطارا غزيرة تسببت فيما يشبه الفيضانات في بعض الشوارع، وشلت حركة المرور بعدة مناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السبت من استمرار الطقس السيئ، ونصحت بـ”توخي الحذر في أماكن تجمعات الأمطار والابتعاد عنها تماما”.

وأظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الجرافة وهي تنقل عددا من السكان برافعتها بين جانبي طريق.

ووقعت الحادثة التي وثقها الفيديو في ميدان “سموحة” الشهير وسط مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط.

ونشر الفيديو شاب مصري يدعى أحمد عبد الهادي، وكتب مع الفيديو: “معدّية ميدان سموحة”، ويقصد أن الجرافة أصبحت مثل السفن النهرية “المعدّية” التي تنقل السكان بين طرفي المجرى.

والجمعة شهدت مدن الساحل الشمالي في مصر، لا سيما الإسكندرية، أمطارا غزيرة تسببت فيما يشبه الفيضانات في بعض الشوارع، وشلت حركة المرور بعدة مناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السبت من استمرار الطقس السيئ، ونصحت بـ”توخي الحذر في أماكن تجمعات الأمطار والابتعاد عنها تماما”.