دوليات

جرحى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية

منذ ساعة واحدة
2 أقل من دقيقة

أصيب العديد من الأشخاص بجروح في إطلاق نار بعد ظهر الجمعة بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية عدة.

ولم يُعرف على الفور عدد الضحايا أو خطورة إصاباتهم.

ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت “مايفير مول” في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “ميلووكي جورنال سينتينيل”.

وكان هناك ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن في الموقع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف نُقل فيها العديد من الجرحى، وفقا للمصدر نفسه.

وكتبت شرطة ميلووكي على تويتر أنّ توجهّها إلى المكان إلى جانب شرطة واواتوسا جاء استجابةً لواقعة “إطلاق نار”.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إنّ المهاجم لا يزال “فارًّا” وإنّ حياة المصابين ليست في خطر.

ولم يُعرف على الفور عدد الضحايا أو خطورة إصاباتهم.

ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت “مايفير مول” في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة “ميلووكي جورنال سينتينيل”.

وكان هناك ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن في الموقع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف نُقل فيها العديد من الجرحى، وفقا للمصدر نفسه.

وكتبت شرطة ميلووكي على تويتر أنّ توجهّها إلى المكان إلى جانب شرطة واواتوسا جاء استجابةً لواقعة “إطلاق نار”.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إنّ المهاجم لا يزال “فارًّا” وإنّ حياة المصابين ليست في خطر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما.. وأمر بشأن كورونا

منذ 5 أيام

ناغورني كاراباخ.. أزمة إنسانية تلوح في الأفق

أكتوبر 14, 2020

أخبار روسيا أخبار وتقارير عن كل قضايا وأحداث دولة روسيا وعلاقتها بالعالم

منذ 4 أسابيع

إثيوبيا.. عشرات القتلى بهجوم مسلح في بني شنقول

منذ 5 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى