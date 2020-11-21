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روسيا تعاقب 25 مسؤولا بريطانيا بمنعهم من دخول أراضيها

منذ 7 دقائق
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فرضت روسيا، السبت، عقوبات على 25 مسؤولا بريطانيا، ردا على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو على عدد مماثل من الروس، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية”، وفق “فرانس برس”.

وكانت لندن قد فرضت في يوليو الماضي عقوبات على 25 مسؤولا روسيا من بينهم محقق بارز.

وضغط وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، من أجل إقرار العقوبات، وحدد الأسماء الأولى المشمولة بالعقوبات في البرلمان، بما في ذلك الروس الذين تقول لندن إنهم تورطوا في إساءة معاملة المحامي سيرغي ماغنتسكي، الذي قاد حملة لفضح الفاسدين في روسيا.

وتوفي ماغنتسكي في سجن موسكو عام 2009 بعد أن اشتكى من سوء المعاملة.

والاسم الأكبر في القائمة البريطانية هو ألكسندر باستريكين، كبير المحققين الروس الذي ترفع لجنته تقاريرها مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتن.

 

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية”، وفق “فرانس برس”.

وكانت لندن قد فرضت في يوليو الماضي عقوبات على 25 مسؤولا روسيا من بينهم محقق بارز.

وضغط وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، من أجل إقرار العقوبات، وحدد الأسماء الأولى المشمولة بالعقوبات في البرلمان، بما في ذلك الروس الذين تقول لندن إنهم تورطوا في إساءة معاملة المحامي سيرغي ماغنتسكي، الذي قاد حملة لفضح الفاسدين في روسيا.

وتوفي ماغنتسكي في سجن موسكو عام 2009 بعد أن اشتكى من سوء المعاملة.

والاسم الأكبر في القائمة البريطانية هو ألكسندر باستريكين، كبير المحققين الروس الذي ترفع لجنته تقاريرها مباشرة إلى الرئيس فلاديمير بوتن.

 

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