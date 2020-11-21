محليات

سمو الأمير يهنئ الرئيس عون بذكرى استقلال لبنان

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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان الشقيق متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال لبنان الشقيق راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.

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