قوة «الإطفاء» العام تدشن خدمتين عبر موقع البوابة الالكترونية.. ابتداءً من الغد

أعلن مدير ادارة مركز نظم المعلومات في قوة الإطفاء العام العميد محمد القحطاني في بيان نشرته ادارة العلاقات العامة والإعلام اليوم السبت عن تدشين خدمتين جديدتين عبر موقع البوابة الالكترونية التابع القوة الإطفاء العام لكي يستفيد منها المراجعين ابتداء من يوم غد الأحد وتشمل التالي:- تصاريح تعبئة الخزانات الثابتة – تصاريح نقل المواد الخطرةوأوضح العميد محمد القحطاني أنه بإمكان مراجعین قوة الإطفاء العام الاستفادة من الخدمات الالكترونية الجديدة بعد التسجيل في الموقع التالي: www.kff.gov.kw