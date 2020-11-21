ناجية تروي تفاصيل “مفزعة” عن الغضب والجوع في تيغراي

قدمت امرأة إثيوبية تفاصيل نادرة عن الغضب واليأس والجوع المتزايد الذي أصابها، خلال الحرب الإثيوبية الدائرة في إقليم تيغراي، حيث ترفض الأطراف المتنازعة الحوار، بينما يعاني الشعب من مأساة إنسانية حقيقية.

وبينما تشن الحكومة الإثيوبية حربا في إقليم تيغراي وتسعى إلى اعتقال قادته، الذين يعتبرون الحكومة الفيدرالية غير شرعية بعد خلاف على السلطة، فإن القتال الذي يمكن أن يزعزع استقرار منطقة القرن الإفريقي يخفى عن أنظار الخارج. فالاتصالات مقطوعة والطرق مسدودة والمطارات مغلقة.

لكن باعتبارها واحدة من بضع مئات من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا الأسبوع من تيغراي، قدمت المرأة في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس تفاصيلعما يجري داخل تيغراي، حيث يرفض الطرفان الدعوات الدولية للحوار، أو حتى إنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدة، وذلك بعد دخول المعارك أسبوعها الثالث.

وبعد أن روعها إطلاق النار الذي اندلع حول بلدتها في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، قررت هذه المرأة الإثيوبية الفرار، فانضمت إلى طابور طويل في مكتب الحكومة المحلية للأعمال الورقية اللازمة للسفر. لكن عندما وصلت إلى المسؤول، أخبرها أنها ضيعت وقتها.

فقد قال لها: “هذا للأشخاص الذين يتطوعون للقتال”.

وأعطت المرأة، وهي خبيرة إثيوبية في المساعدات تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها حرصا على نفسها وذويها، واحدة من أكثر الروايات تفصيلا حتى الآن عن السكان البالغ عددهم حوالي 6 ملايين نسمة ويعانون من نقص الغذاء والوقود والنقود وحتى الماء والكهرباء مع اقتراب الجيش الإثيوبي من عاصمة تيغراي كل يوم.

ومع إغلاق الحدود والطرق والمطارات بسرعة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قوات تيغراي هاجمت قاعدة عسكرية، شعرت المرأة بالتمزق. فعائلتها في أديس أبابا وأرادت أن تكون معهم.

كانت البنوك مغلقة، لكن ذويها أعطوها ما يكفي من المال للسفر إلى ميكيلي. وأثناء قيادتها للسيارة، كان عليها أن تتفادى حواجز مؤقتة من الحجارة كدسها الشباب المحليون. وقالت إنها لم تر قتالا.

في ميكيلي، التقت بأصدقائها في الجامعة. وصدمت مما رأت. قالت: “كان الذعر سائدا. كان الطلاب ينامون خارج الجامعة لأنهم أتوا من كل مكان”. كان هناك القليل لإطعامهم. وكانت الإمدادات في الأسواق آخذة في النفاد.

أثناء وجودها في ميكيلي، سمعت ثلاث عمليات “قصف” على المدينة. وأكدت الحكومة الإثيوبية شن غارات جوية على جميع أنحاء المدينة.

وعندما قال رئيس الوزراء الإثيوبي في تصريحات متلفزة للمدنيين في تيغراي ألا يتجمعوا من أجل سلامتهم، قالت: “كان هناك ذعر كبير. قال الناس: هل سيقصفنا كلنا؟ كان هناك غضب كبير، الناس يضغطون ويقولون: نريد القتال”.

وعندما زارت أحد أفراد أسرتها في مستشفى جامعي، قالت: “قال طبيب إنه ليس لديهم دواء ولا أنسولين. على الاطلاق! كانوا يأملون في أن تمنحهم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) بعضًا منها”.

سعيًا للسفر إلى أديس أبابا، وجدت الوقود في السوق السوداء، ولكن تم تحذيرها من أن سيارتها قد تكون هدفًا. لكن الأمم المتحدة وجماعات إغاثة أخرى تمكنت من ترتيب قافلة لإجلاء الموظفين غير الأساسيين إلى العاصمة الإثيوبية، ووجدت مكانًا في إحدى الحافلات. وقالت: “أعتقد أنني كنت محظوظة للغاية”.

لكن عندما رحلت الحافلات من العاصمة، شعرت بالخوف.

شقت قافلة مؤلفة من حوالي 20 مركبة طريقها خلال الليل إلى عاصمة إقليم عفار القاحل شرق تيغراي، ثم عبرت إقليم أمهرة المضطرب، متحركة ببطء من نقطة تفتيش إلى أخرى.

قالت المرأة عن الرحلة التي كان من الممكن أن تستغرق يومًا بالطريق المباشر إنها “استغرقت أربعة أيام في المجموع”.

أضافت: “كنت خائفة حقًا”، وأشارت إلى أن القوات الخاصة في تيغراي كانت تراقب القافلة في البداية. وقرب النهاية، رافقتها الشرطة الفيدرالية. وقالت إنهم كانوا “منضبطين للغاية”.

الآن، بعد وصولها إلى أديس أبابا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تضيف صوتها إلى الدعوات المتزايدة للحوار بين الحكومتين، اللتين تعتبران بعضهما البعض الآن غير شرعيتين بعد أن تم تهميش حزب تيغراي الإقليمي الذي كان مهيمنًا في السابق تحت حكم أبي أحمد وقيادته الإصلاحية خلال العامين الماضيين.

وقالت: “أعتقد أنه ينبغي عليهم التفاوض. نحن بحاجة حقًا إلى ممر حتى يدخل الطعام والأدوية. وماذا عن الناس؟”.

ومثل العائلات القلقة الأخرى في إثيوبيا والشتات، لا تستطيع المرأة الوصول إلى أقربائها الذين تركتهم وراءها. وأضافت أن العديد من الأجانب ما زالوا محاصرين في تيغراي.

وقالت: “لا أحد يعرف من على قيد الحياة ومن مات. هذه كارثة بالنسبة لي”.

وأشارت إلى أنها تمكنت يوم الخميس من التحدث مع صديقة جامعية في ميكيلي. كانت الجامعة قد تعرضت لغارة جوية. وأصيب أكثر من 20 طالبا.

وقالت: “كانت تبكي. إنها امرأة قوية، وأنا أعلم ذلك.” كان صوتها يرتجف.

وبينما تشن الحكومة الإثيوبية حربا في إقليم تيغراي وتسعى إلى اعتقال قادته، الذين يعتبرون الحكومة الفيدرالية غير شرعية بعد خلاف على السلطة، فإن القتال الذي يمكن أن يزعزع استقرار منطقة القرن الإفريقي يخفى عن أنظار الخارج. فالاتصالات مقطوعة والطرق مسدودة والمطارات مغلقة.

لكن باعتبارها واحدة من بضع مئات من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا الأسبوع من تيغراي، قدمت المرأة في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس تفاصيلعما يجري داخل تيغراي، حيث يرفض الطرفان الدعوات الدولية للحوار، أو حتى إنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدة، وذلك بعد دخول المعارك أسبوعها الثالث.

وبعد أن روعها إطلاق النار الذي اندلع حول بلدتها في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، قررت هذه المرأة الإثيوبية الفرار، فانضمت إلى طابور طويل في مكتب الحكومة المحلية للأعمال الورقية اللازمة للسفر. لكن عندما وصلت إلى المسؤول، أخبرها أنها ضيعت وقتها.

فقد قال لها: “هذا للأشخاص الذين يتطوعون للقتال”.

وأعطت المرأة، وهي خبيرة إثيوبية في المساعدات تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها حرصا على نفسها وذويها، واحدة من أكثر الروايات تفصيلا حتى الآن عن السكان البالغ عددهم حوالي 6 ملايين نسمة ويعانون من نقص الغذاء والوقود والنقود وحتى الماء والكهرباء مع اقتراب الجيش الإثيوبي من عاصمة تيغراي كل يوم.

ومع إغلاق الحدود والطرق والمطارات بسرعة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قوات تيغراي هاجمت قاعدة عسكرية، شعرت المرأة بالتمزق. فعائلتها في أديس أبابا وأرادت أن تكون معهم.

كانت البنوك مغلقة، لكن ذويها أعطوها ما يكفي من المال للسفر إلى ميكيلي. وأثناء قيادتها للسيارة، كان عليها أن تتفادى حواجز مؤقتة من الحجارة كدسها الشباب المحليون. وقالت إنها لم تر قتالا.

في ميكيلي، التقت بأصدقائها في الجامعة. وصدمت مما رأت. قالت: “كان الذعر سائدا. كان الطلاب ينامون خارج الجامعة لأنهم أتوا من كل مكان”. كان هناك القليل لإطعامهم. وكانت الإمدادات في الأسواق آخذة في النفاد.

أثناء وجودها في ميكيلي، سمعت ثلاث عمليات “قصف” على المدينة. وأكدت الحكومة الإثيوبية شن غارات جوية على جميع أنحاء المدينة.

وعندما قال رئيس الوزراء الإثيوبي في تصريحات متلفزة للمدنيين في تيغراي ألا يتجمعوا من أجل سلامتهم، قالت: “كان هناك ذعر كبير. قال الناس: هل سيقصفنا كلنا؟ كان هناك غضب كبير، الناس يضغطون ويقولون: نريد القتال”.

وعندما زارت أحد أفراد أسرتها في مستشفى جامعي، قالت: “قال طبيب إنه ليس لديهم دواء ولا أنسولين. على الاطلاق! كانوا يأملون في أن تمنحهم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) بعضًا منها”.

سعيًا للسفر إلى أديس أبابا، وجدت الوقود في السوق السوداء، ولكن تم تحذيرها من أن سيارتها قد تكون هدفًا. لكن الأمم المتحدة وجماعات إغاثة أخرى تمكنت من ترتيب قافلة لإجلاء الموظفين غير الأساسيين إلى العاصمة الإثيوبية، ووجدت مكانًا في إحدى الحافلات. وقالت: “أعتقد أنني كنت محظوظة للغاية”.

لكن عندما رحلت الحافلات من العاصمة، شعرت بالخوف.

شقت قافلة مؤلفة من حوالي 20 مركبة طريقها خلال الليل إلى عاصمة إقليم عفار القاحل شرق تيغراي، ثم عبرت إقليم أمهرة المضطرب، متحركة ببطء من نقطة تفتيش إلى أخرى.

قالت المرأة عن الرحلة التي كان من الممكن أن تستغرق يومًا بالطريق المباشر إنها “استغرقت أربعة أيام في المجموع”.

أضافت: “كنت خائفة حقًا”، وأشارت إلى أن القوات الخاصة في تيغراي كانت تراقب القافلة في البداية. وقرب النهاية، رافقتها الشرطة الفيدرالية. وقالت إنهم كانوا “منضبطين للغاية”.

الآن، بعد وصولها إلى أديس أبابا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تضيف صوتها إلى الدعوات المتزايدة للحوار بين الحكومتين، اللتين تعتبران بعضهما البعض الآن غير شرعيتين بعد أن تم تهميش حزب تيغراي الإقليمي الذي كان مهيمنًا في السابق تحت حكم أبي أحمد وقيادته الإصلاحية خلال العامين الماضيين.

وقالت: “أعتقد أنه ينبغي عليهم التفاوض. نحن بحاجة حقًا إلى ممر حتى يدخل الطعام والأدوية. وماذا عن الناس؟”.

ومثل العائلات القلقة الأخرى في إثيوبيا والشتات، لا تستطيع المرأة الوصول إلى أقربائها الذين تركتهم وراءها. وأضافت أن العديد من الأجانب ما زالوا محاصرين في تيغراي.

وقالت: “لا أحد يعرف من على قيد الحياة ومن مات. هذه كارثة بالنسبة لي”.

وأشارت إلى أنها تمكنت يوم الخميس من التحدث مع صديقة جامعية في ميكيلي. كانت الجامعة قد تعرضت لغارة جوية. وأصيب أكثر من 20 طالبا.

وقالت: “كانت تبكي. إنها امرأة قوية، وأنا أعلم ذلك.” كان صوتها يرتجف.