هيئة «شؤون القصر» تشارك في اليوم العالمي للطفل

يحتفل العالم من كل عام باليوم العالمي للطفل للتوعية بين الأطفال في جميع انحاء العالم و ذلك عبر التركيز على جوانب الطفل الحياتية .فهو يتيح المجال لكل واحدٍ منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل و تعزيزها و الإهتمام بها ، ومن هذا المنطلق سعت الهيئة العامة لشئون القصر جاهدة في تحسين الجوانب الاجتماعية والتعليمية والنفسية للطفل وتحقيق كافة سبل الرعاية المنشودة لتوفير الأمان له وتحقيق بيئة ملائمة لنموه الفكري والتعليمي ليصبح شخص صالح لمجتمعه وأسرته .وفي هذا السياق صرحت السيدة / تماضر عبداللطيف العمر مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية ورئيس لجنة الفعاليات والأنشطة والاحتفالات بأن الهيئة كعادتها تحرص على مشاركة أبنائها القصر المشمولين بالرعاية للاحتفال بيوم الطفل العالمي الموافق 20 نوفمبر 2020 ونظرا للظروف الراهنه وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة في الالتزام بالقواعد الصحية قامت الهيئة بتوزيع هدايا عبارة عن حقيبة وقائية تحتوي على جميع المستلزمات الوقائية الضرورية من وباء كوفيد 19 وتم تسليمها للأسر تعزيزاً منها على زيادة الوعي الصحي لدى أبنائها القصر .ختاماً عبرت العمر عن حرص الهيئة على الاطلاع الدائم للقصر المشمولين برعاية الهيئة وذلك عبر عمل الدراسات الاجتماعية للوضع المعيشي لهم وتوفير كافة متطلباتهم الدراسية كصرف المساعدات اللازمة للعام الدراسي كما وفرت لبعض الأسر التي تنطبق عليها الشروط والضوابط الأجهزة الاكترونية لمساعدتهم في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا والاطلاع الدائم على وضعهم الدراسي وضمان بيئة صحية لهم لدعم طموحهم التعليمي وتحقيق النجاح الدائم .