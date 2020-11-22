“أقرب مما يتخيل أحد”.. واشنطن تعلن موعد بدء تلقيح كورونا

تعتزم الولايات المتحدة، إطلاق عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطلع ديسمبر، وفق ما أعلنته لجنة تطوير اللقاحات، يوم الأحد.

وقال رئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي لشبكة “سي إن إن”، إن “خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة” إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها.

وأضاف “لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر المقبل”.

وكانت شركة “فايزر” الأميركية وشريكتها الألمانية “بيونتك”، قد أعلنتا الجمعة، تقدمهما بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وقالتا إنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، علما أن “فايزر” توقعت أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.

وفي السياق ذاته، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية “ريجينيرون”.

وكان العقار الذي تمت الموافقة عليه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما أصيب بكوفيد-19.

ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، قوله إن “السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة “ريجينيرون”، ليونارد شلايفر، إن هذا يشكّل “خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى”.

وقال رئيس الفريق المكلف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي لشبكة “سي إن إن”، إن “خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة” إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها.

وأضاف “لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر المقبل”.

وكانت شركة “فايزر” الأميركية وشريكتها الألمانية “بيونتك”، قد أعلنتا الجمعة، تقدمهما بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول منتصف ديسمبر.

وقالتا إنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، علما أن “فايزر” توقعت أن يكون لديها 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.

وفي السياق ذاته، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية “ريجينيرون”.

وكان العقار الذي تمت الموافقة عليه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما أصيب بكوفيد-19.

ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، قوله إن “السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة “ريجينيرون”، ليونارد شلايفر، إن هذا يشكّل “خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى”.