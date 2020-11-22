«اعانة المرضى»: هدايا ومستلزمات لجناح زراعة الخلايا الجذعية بمستشفى البنك الوطني

زار وفد من جمعية صندوق اعانة المرضى يضم كلا من نائب المدير العام للجمعية أحمد العلي ومدير إدارة التوعية والإرشاد خالد الهندي ومديرة إدارة النشاط النسائي صفاء عابدين جناح زراعة الخلايا الجذعية في مستشفى البنك الوطني للأطفال الخميس الماضي والتقوا خلالها الدكتورة سندس الشريدة المسؤولة عن الجناح والدكتورة دلال الرشيدي حيث تم بحمد الله تسليم بعض لوازم الجناح كمساهمة من جمعية صندوق إعانة المرضى .وأبدت الدكتورة سندس الشريدة سعادتها بتعاون الجمعية مع المستشفى وتلبية طلبات المسؤولين فيها .