«البلدية»: إزالة 1358 إعلان مخالف لمرشحين بجميع المحافظات

قال المتحدث الرسمي في بلدية الكويت محمد المطيري أن الحصيلة الإجمالية للإعلانات التي تم إزالتها على مستوى الدوائر بجميع المحافظات التي بلغت 1358 إعلانا فضلاً عن توجيه 123 إنذاراً وتحرير 11 مخالفة، وأوضح المطيري في تصريح صحفي بأن مخالفة إعلانات المنازل في حال كانت إعلانات تأييد للمرشح سوف يتم مخالفة صاحب المنزل، أما إذا كان إعلاناً للناخب فسوف يتم مخالفة الناخب فضلاً عن التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار عن صاحب المنزل الذي يقوم بوضع إعلان على المنزل مزود بالكهرباء “الاعلانات الضوئية”سواء كان في الإرتداد أو على المنزل نفسه. وذكر المطيري أن الفريق الرقابي في الدائرة الرابعة قام بإزالة 876 إعلانا مخالفاً من خلال الجولات الميدانية التي قام بتنفيذها على مستوى الدائرة فضلا عن توجيه 20 إنذاراً وتحرير 4 مخالفات. وتابع بأن عدد الإعلانات التي تم إزالتها على مستوى الدائرة الثانية قد بلغت 219 إعلاناً ، فيما تم إزالة 151 إعلاناً مخالفا على مستوى الدائرة الثالثة. وأشار إلى أن عدد الإعلانات المخالفة التي تمت إزالتها في الدائرة الخامسة بلغت 103 إعلاناً مخالفاً إلى جانب توجيه 77 إنذاراً وتحرير 7 مخالفات، لافتاً إلى أن عدد الإعلانات المخالفة في الدائرة الإولى بلغت 9 إعلانات مع توجيه 26 إنذاراً. ودعا المطيري المرشحين الإلتزام بأحكان القانون تجنبا للمخالفة والغرامة التي تتراوح من 1000 حتى 3000 دينار شاملة تكلفة الإزالة سواء كانت إعلانات مخالفة بالشوارع الرئيسية أو إعلانات المنازل ، مؤكدا على إن الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات لن تتهاون في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إعلان مخالف.