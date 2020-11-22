“التقدم العلمي” توقع اتفاقية منحة مع “إتحاد الصناعات” لدعم المبادرين





وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم إتفاقية منحة مع إتحاد الصناعات الكويتية ولدعم عدد من المبادرين الكويتيين وذلك من خلال ادارة وتمويل مشروع إنشاء خط إنتاج جديد لمستلزمات طبية.وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تحفيز المبادرات الخلاقة وتبني أفضل المشاريع الصناعية المحلية التي تدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف شهاب الدين أن (التقدم العلمي) استحدثت بتوجيهات من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) وهو ما تعتبره المؤسسة إلتزاما وطنيا لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.وأشار الى أن الهدف من البرنامج دعم الجهود الحكومية في إجراءاتها للحد من إنتشار (كورونا) والاستعداد للتعامل مع تبعاته وكذلك تضافر الجهود لتخفيف الآثار السلبية.من جهته قال رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بحسب البيان إن الاتحاد تقدم للمؤسسة بطلب دعم لمباردته في تشجيع وتبني مبادرين في مشروع إنشاء خط إنتاج لمستلزمات طبية إستهلاكية (أغطية سرائر وقبعات رأس) للمساهمة في تلبية إحتياجات وزارة الصحة بمنتج محلي على أن يشرف الاتحاد على تنفيذ المشروع وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.وأوضح الخرافي أن إختيار الاتحاد للمبادرين تم عن طريق البحث في مخرجات برنامج الاتحاد التدريبي المعروف بإسم (مصنع المبادرين) واختيار أكثر المشاريع جهوزية ذات العلاقة بالتحديات الحالية والمبادرين الجادين من ذوي المعرفة بالمجال إلى جانب الجدوى الاقتصادية المقدمة في هذا الخصوص.وأشار إلى أنه تم بالفعل اختيار مشروع جديد يخدم السوق المحلي لمبادرين كويتيين هما المهندس فيصل المحمود والمهندس فواز الحجي.ولفت إلى أن توجه الإتحاد إلى هذا الامر يأتي متسقا مع التوجه الحكومي نحو تبني المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني التي تهدف إلى تحقيق الامن القومي للبلاد عن طريق توفير الصناعات المحلية للمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من الصناعات التي تضمن أمن واستقرار البلاد في كافة الظروف.وأفاد الخرافي أن من ضمن الشروط الاخرى أيضا ضرورة تقييم المنتج واعتماده من قبل وزارة الصحة بعد تشغيل خط الانتاج مباشرة والالتزام بتسيلم وزارة الصحة 50 في المئة من المنتج النهائي مجانا لمدة ثلاثة شهور والتنسيق مع الوزارة لتسلمها المنتجات المجانية المتفق عليها بعد التأكد من مطابقتها لمواصفات الوزارة الطبية ومعايير الجودة.ووقع الاتفاقية عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مديرها العام الدكتور عدنان شهاب الدين فيما وقعها عن اتحاد الصناعات الكويتية رئيس مجلس الادارة حسين الخرافي.