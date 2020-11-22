«الزراعة»: رصد سرب من الجراد شمال البلاد.. وفرقنا تتابع حركته

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الأحد رصد سرب من الجراد المهاجر في شمال البلاد مبينة أن فرق الرصد التابعة لها توجهت الى المنطقة المذكورة لمتابعة حركته.وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التنسيق جار مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة بفريق العمل اللوجستي الذي يضم وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني وقوة الاطفاء العام والهيئة العامة للبيئة استعدادا لمكافحة هذا السرب.وأوضحت أن الرياح الجنوبية القوية التي هبت فوق شبه الجزيرة العربية الأسبوع الماضي سببت انتقال أسراب غير ناضجة من الجراد من المناطق الداخلية في اليمن إلى جبال عسير في جنوب غرب السعودية وكذلك في المناطق الداخلية شمال الرياض وقد يستمر انتقالها شمالا باتجاه الكويت والعراق في الأيام القليلة المقبلة.وأشارت إلى أنه تم رصد الجراد المهاجر يوم أمس الأول في منطقة حفر الباطن في السعودية موضحة انه مع حركة الرياح الجنوبية صباح أمس التي وصلت سرعتها إلى 20 كيلومترا في الساعة وتحولها إلى رياح شمالية غربية في وقت لاحق مساء تم رصد سرب من الجراد المهاجر شمال الكويت.